Flamengo disputa final da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã

A CBF sorteou nesta terça-feira a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, nos dias 12 e 19 de outubro. O Rubro-Negro terá a vantagem de decidir o torneio em casa, no Maracanã.

Dirigentes e os capitães das respectivas equipes estiveram presentes na sede da CBF para o sorteio.

O goleiro Cássio, o técnico Vitor Pereira, Duílio Monteiro Alves, Alessandro e Roberto de Andrade representaram o Alvinegro. O Rubro-negro, por sua vez, levou o meio-campista Diego — substituindo o capitão Everton Ribeiro que está com a seleção brasileira, o técnico Dorival Junior, Marcos Braz.

O Corinthians chegou à final da Copa do Brasil após eliminar o Fluminense na semifinal. O Timão empatou no primeiro jogo e venceu em casa por 3 x 0. Já o Flamengo chegou à grande decisão ao vencer o São Paulo nas duas partidas.

Será a primeira vez em que os times de maiores torcida do país irão se enfrentar na decisão da Copa do Brasil. Como ambos os times são tricampeões da competição, quem levantar o caneco de 2022 irá se igualar ao Palmeiras, se tornando o 3º time com mais títulos de Copa do Brasil.

Decidir no Maracanã pode ser um vantagem para o Flamengo, que comemorou o sorteio. O clube é visto como favorito para a decisão dada a sequência de bons resultados, assim como o elenco recheado de ótimos jogadores. No Twitter, o Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Bras comemorou o resultado

Último jogo no Maracanã! Ganhamos o sorteio ! Vamos que vamos! pic.twitter.com/VEWbOX4jQe — MarcosBraz (@marcosbrazrio) September 20, 2022

Entretanto, o Corinthians já provou algumas vezes nessa temporada que não deve ser subestimado. O Timão já saiu vitorioso mesmo em situações que não eram favoráveis e a expectativa corintiana é que esse seja mais um caso.

