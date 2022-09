Luísa Sonza se propõe a pagar indenização por danos morais

A cantora Luísa Sonza comentou ontem (19), em suas redes sociais, o processo por danos morais, recebido por uma advogada negra, que foi confundida por ela como empregada, durante evento. Na nota, a cantora afirmou que tomou a decisão de solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, “acatando o valor pedido pela autora”.

Ela também afirma que em 2020, quando o caso veio à público, optou pelo silêncio para poder refletir e conversar com pessoas para entender melhor o que acontecia. Luísa também afirma que, durante esse período, pode estudar a causa racial e perceber os privilégios dela enquanto pessoa branca.

“Aprendi a ver, mais a fundo, a história por outra perspectiva e perceber a dor do outro. Me coloquei no lugar. E entendi que precisa ser sempre assim. Me dei conta de que todos, até mesmo pessoas como eu, que se reconhecem como aliadas às questões sociais, precisam sempre estudar mais e buscar por mais conhecimento”, comenta a cantora.

No entanto, em um post no Twitter, publicado em 17 de setembro, Luísa comentou que se tratava de uma falsa acusação, por parte da advogada. “Gente, tudo isso é MENTIRA! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda” (sic), se defendeu.

Ao final do desabafo, Luísa afirmou que responde por um processo de danos morais e não por um processo criminal de racismo.

O caso

Em 2020, Luiza Sonza foi processada por Isabel Macedo de Jesus, uma advogada negra, após ter sido confundida com uma funcionária da pousada onde ambas estavam hospedadas, durante evento, em Fernando de Noronha. O caso ocorreu dois anos antes do processo.

De acordo com o relato de Isabel, a cantora teria pedido para que ela fosse buscar um copo d’água, além de dar “tapinhas” em seu braço para apressá-la.

O advogado de Sonza, José Estavam Macedo Lima, afirmou que as acusações eram “falsas, inverídicas” e viriam em “um momento oportunista em razão do crescimento exponencial da carreira da artista.”

Em entrevista concedida à repórter Thais Bernardes, do site Notícia Preta, Isabel trouxe à tona os detalhes do ocorrido. “Ao voltar do banheiro, fiquei próxima do palco para ouvir a música. Era meu aniversário, e eu tinha viajado sozinha. Estava dançando, me divertindo e aproveitando a festa. Por um acaso, parei atrás da Luísa. No evento tinham vários famosos, mas nem sabia quem era ela. Nunca tinha ouvido falar. Foi então que ela virou, bateu no meu ombro e disse: ‘Pega um copo d’água pra mim?’. Eu respondi que não tinha entendido, ela repetiu a frase e completou: ‘Você não trabalha aqui?'”.

A advogada afirma ter questionado então o motivo de a cantora supor que ela trabalhasse servindo os convidados. “Não é isso que você está pensando”, teria dito Luísa. “Na hora eu disse que ela nunca sentiria o que eu estava sentindo, pois nunca seria confundida com as pessoas que servem nas festas que ela frequenta”, relembra Isabel.

*com informações da Folhapress

