Cursos gratuitos são oferecidos pela secretaria da juventude de Campo Grande

A secretaria municipal da juventude de Campo Grande (Sejuv) está oferecendo cinco cursos gratuitos que vão do dia 23 a 27 de outubro.

Os cursos são: Inteligência Emocional; Neurocriatividade; Marketing Digital; Auxiliar Administrativo; Manicure e Pedicure. Jovens com mais de 15 anos podem participar e se inscrever pelo link. As vagas são limitadas.

Alguns temas têm sido abordados com mais frequência na sociedade, como a inteligência emocional, onde aprenderão o próprio caminho para o sucesso e superação de metas.

Já no curso de neucrocriatividade, os alunos terão a oportunidade de explorar temas como o processo criativo, comunicação efetiva, influência e vendas, empreendedorismo de sucesso, mudança comportamental e superação de travas emocionais.

Saiba os horários dos cursos.

Inteligência Emocional

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Manicure e Pedicure

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Neurocriatividade

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Auxiliar Administrativo

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Marketing Digital

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Com informações da prefeitura de Campo Grande.

