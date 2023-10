Homem é preso em flagrante após agredir companheira com uma faca em Dourados

Dourados foi palco de um trágico incidente que culminou na prisão em flagrante de um homem de 29 anos, após este agredir sua companheira com uma faca. O caso chocante aconteceu nas primeiras horas da manhã da última terça-feira (17) e foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (DEPAC).

A vítima, uma mulher de 39 anos, foi encaminhada em estado grave ao Hospital da Vida, após sofrer um golpe de faca desferido por seu companheiro, identificado como G.P. Mesmo em meio à dor, a mulher estava consciente quando relatou os terríveis acontecimentos à equipe médica. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, ela desmaiou logo após prestar seu depoimento.

Em uma rápida investigação conduzida pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, informações valiosas vieram à tona. Além da agressão à sua companheira, o agressor também teria ameaçado tanto a vítima quanto seus familiares, alegando que retornaria ao local para “pegar todo mundo” durante a noite.

G.P. foi localizado e preso pela equipe policial, e, de forma surpreendente, confessou ter sido o autor do ataque com a faca. Contudo, durante o interrogatório oficial, o agressor negou sua autoria no ato criminoso. Ele reconheceu que houve uma discussão, mas alegou que o ferimento infligido à vítima foi, na verdade, causado por outra pessoa, após sua saída do local.

Diante das evidências e das contradições nas declarações de G.P., as autoridades realizaram sua autuação em flagrante delito pela prática do crime de lesão corporal, agravada por se tratar de violência contra uma mulher em razão do sexo feminino. O caso será agora conduzido pelo sistema de justiça, que investigará os detalhes e apurará a agressão.

Com informações da Depac

