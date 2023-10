Polícia Civil investiga denúncia de violência contra casal de idosos em Deodápolis

A Polícia Civil do município de Deodápolis, no estado do Mato Grosso do Sul, desencadeou uma série de diligências na última segunda-feira (16/10) para apurar uma denúncia de violência contra um casal de idosos residente na localidade. Essa ação é parte integrante da Operação Virtude, uma iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça, que se desenrola em âmbito nacional, com o objetivo de combater a violência contra pessoas idosas.

De acordo com o delegado Anderson de Farias, a denúncia que levou a essa investigação foi feita através do disque denúncia. Apesar de, até o momento, não terem sido encontradas evidências concretas de maus-tratos, as investigações continuam em curso. O delegado explicou: “Coincidentemente, foi durante este mês, em que estamos realizando a operação nacional, que esse caso chegou ao nosso conhecimento. Imediatamente, iniciamos as diligências e visitamos o casal. Felizmente, até agora, não conseguimos confirmar os maus-tratos, mas aproveitamos a oportunidade para ouvi-los e orientá-los sobre seus direitos, bem como o apoio que estamos dispostos a oferecer em parceria com a Assistência Social do município e outros órgãos do poder público”.

O delegado enfatizou ainda a importância da colaboração da população na proteção dos idosos. “Muitas vezes, esses idosos vivem sozinhos e não têm meios de procurar ajuda. É por isso que é muito importante que os vizinhos ou qualquer pessoa que presencie ou saiba de casos de maus-tratos a idosos nos procure, seja pessoalmente ou por meio do disque 100, mesmo de forma anônima. Dessa forma, poderemos tomar as medidas necessárias para protegê-los e buscar responsabilizar os agressores”, destacou Farias.

Com informações da Depac