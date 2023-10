Eucalipto Ride de Mountain Bike: Evento ciclístico acontece dia 29

A corrida acontece na cidade de Três Lagoas

O Eucalipto Ride Moutain Bike, evento de corrida de bicleta reúne ciclistas amadores e profissionais no dia 29 de outubro na cidade de Três Lagoas, localizada a 320 km de Campo Grande.

Categorias

Serão disputadas as categorias masculina e feminina de MTB Sport e Pró com quilometragens que variam de 25km; 40km e 65 km. No Trail Running, percurso de 5km e 10km, ambos os sexos.

As inscrições são no valor de R$ 120,00 + taxa do boleto. O atleta participante terá direito a café da manhã, almoço, hidratação do percurso e seguro atleta. O torneio tem como objetivo movimentar o esporte ciclístico e valorizar o cenário ecológico de Três Lagoas.

A programação tem início com a concentração de ciclistas e corredores no Balneário, a partir das 07h. No sábado (28), haverá a edição kids, as inscrições também são pelo site.

O torneio é realizado pela Associação Eucalipto Ride, através da parceria da União Três-lagoense das Associações de Moradores (UTAM), Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEJUVEL) e Câmara Municipal.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 98117-1405.

