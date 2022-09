Estudantes participam de projeto sobre escavações arqueológicas

Os estudantes do 6° do ensino fundamental da Escola Estadual Gabriel Vandoni de Barros, em Corumbá, estão participando do Projeto Integrador História e Ciências – Escavações Arqueológicas (Corumbá e Ladário).

Rosángela Santos, coordenadora de práticas inovadoras, afirma que essa iniciativa tem como objetivo a integração entre diversas aéras, além de ajudar no aprendizado sobre processos metodológicos científicos. “Desta forma este projeto propõe a integração entre a arqueologia, história e ciência, onde os alunos terão a oportunidade de vivenciar didaticamente e na prática, observando através de sua semiótica processos metodológicos que comprovam pesquisas científicas, tanto na área da ciência, como na história de e forma autônoma”.

O projeto nasceu da grande necessidade de reverenciar, identificar, reconhecer e valorizar os aspectos da ancestralidade sul-mato-grossense, mais especificamente na região do maciço do Urucum (Corumbá e Ladário).

Além disso, atrelado está a integralidade da história e ciência, onde os alunos observam que não há isolamento entre a ciência humana e biológica, mas que ambas se complementam e dão sentido em suas aprendizagens”, menciona professora de História, Mariangela Alves de Arruda.

A proposta da iniciativa é aprofundar o estudo sobre a ancestralidade na região de Corumbá e Ladário, tendo como base o diálogo entre as produções científicas na área de arqueologia, história e ciências de uma forma didática, mas sempre respeitando a série e fase da turma do 6º ano.

“Essa aula prática e inovadora favorecerá a aprendizagem do aluno no que visa sua semiótica através da pedagogia de forma empírica. Os alunos farão mapeamento de espaços ocupados pelas populações originárias, de forma teórica e prática (no contexto escolar) identificando e analisando os registros deixados pelos ancestrais de nossa região e, sobretudo, aprenderão a interpretar, reconstituir, valorizar suas histórias e culturas”, pontua a professora de ciências Carolina Meneghin Botezelli.

Os estudantes terão acesso a pesquisas e artigos bibliográficos, além de terem a oportunidade de fazer artefatos arqueológicos, fósseis em gessos e argila e escavações dos sítios da região de forma representativa.

