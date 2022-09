Brasil é campeão da CONMEBOL Sub-20 Futsal Feminino

O Brasil se tornou campeão da CONMEBOL Sub-20 Futsal Feminino após derrotar a Colômbia por 3 a 0 na disputa deste sábado (10), realizada no Ginásio Municipal de Esportes Perinão, em Gramado (RS). O time terminou a competição com 100% de aproveitamento.

Os três gols da partida foram marcados por Dany, Flávia e Sinara. O time colombiano chegou invicto até a final, mas não foi páreo para a Seleção Brasileira. Após um primeiro tempo truncado, o Brasil marcou os gols que deram a vitória e o título no torneio continental.

Com isso, a campanhaa do time brasileiro foi encerrada contabilizando seis triunfos em seis jogos na CONMEBOL Sub-20 Futsal Feminino, com 37 gols marcados e apenas dois sofridos.

“Isso é um sonho para mim, estou muito feliz, por jogar com essa equipe maravilhosa. Não tenho nem o que falar”, disse em entrevista a pivô Camilly, que teve uma atuação decisiva na semifinal contra a Argentina.

“Hoje foi um jogo muito difícil. Nós treinamos muito para chegar até aqui. Demos nosso melhor dentro de quadra”, acrescenta a jogadora.

