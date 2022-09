Paula Fernandes revela que depressão quase a fez pular da ja

O começa da carreira de Paula Fernandes, 38 anos, não foi nada fácil. Em um bate-papo para o podcast Papo com Clê, ela revelou que a depressão a fez pensar no pior.

“Eu saí [de casa] com 11 anos e fui para São Paulo. Quando estava completando quase 18 foi um basta. Eu entrei em depressão e escolhi a janela que eu iria pular. A minha mãe me salvou. ‘Se você pular , eu vou pular com você, porque eu não aguento ficar sem você'”, lembrou a fala da mãe.

Na época, Paula contou que não tinha dinheiro e nem havia conseguido trabalhos. A cantora então resolveu voltar para Minas Gerais, deprimida e frustrada. Ela chegou a perder sete quilos e seu cabelo estava caindo. No momento, seus pais também estavam passando pelo processo de separação.

A cura começou apenas quando Paula percebeu que aquilo era uma doença séria. “Eu precisava visitar um psiquiatra e não era coisa de doido. E a minha família falava: ‘Paula ficou doida’. Passava o dia inteiro tremendo no sofá”, disse.

Serviço:

CVV

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Veja também: Carro da cantora Paula Fernandes capota em rodovia paulista

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.