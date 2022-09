Criança que fugiu após colocar fogo em escritório é encontrada embaixo de mesa

Após ficar 24 horas desaparecido, Arthur Simões, de 9 anos, foi encontrado pela família após ficar esse tempo todo escondido embaixo de uma mesa no local onde os chamas começaram. Segundo informações, o menino teria ficado com medo, após colocar fogo no escritório da avó e decidiu de esconder. O caso ocorreu em Campo Grande, na Vila Rica.

Na manhã de sexta-feira (9), Arthur estava brincando no escritório da avó, quando sem querer colocou fogo em algumas toalhas que estavam no local. De primeira, a família penso que o motivo da fumaça era o disjuntor, mas a criança mostrou o local de onde estava vindo e os adultos perceberam os fósforos.

Ao ser questionado pela avó, o menino afirmou que tinha sido sem querer e pediu desculpas. A sua avó então começou a tentar apagar o fogo, retirando os objetos que estavam no local e indo pegar água, quando se deu conta, Arthur tinha sumido.

A família começou a procurar a criança, chegando a ir até em hospitais, necrotérios e no IML (Instituto Médico Legal). O caso também foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e a polícia já estava investigando o caso como desaparecimento.

Porém, na tarde de sábado (10), Arthur ligou para a sua mãe e desligou. Após isso, a mulher começou a retornar a ligação, mas a criança sempre desligava, foi quando ela e seu marido decidiram voltar para o local e chamar por Arthur, que não respondeu. Seu pai decidiu então ir buscar a chave para abrir a casa, quando o menino abriu o portão.

O menino revelou para a mãe que se escondeu por estar com medo da reação da família por causa do incidente com o fogo. A mãe da criança afirmou que estão todos aliviados e que agora ele está em segurança.

