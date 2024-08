ProUni: estudantes pré-selecionados têm até 14 de agosto para entregar documentação

Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do ProUni (Programa Universidade Para Todos) devem ficar atentos ao prazo para entrega da documentação nas instituições de ensino superior, que vai até 14 de agosto. A lista com os nomes dos candidatos selecionados foi divulgada no final de julho pelo Ministério da Educação (MEC) no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Conforme as diretrizes estabelecidas no Edital nº 22/2024, os candidatos têm a opção de enviar a documentação exigida de forma presencial ou eletrônica, dependendo das orientações de cada instituição. Durante essa etapa, também poderá haver um processo seletivo adicional realizado pela própria universidade ou faculdade.

As instituições de ensino são obrigadas a fornecer um comprovante de recebimento da documentação e registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos no sistema do ProUni. O resultado final da segunda chamada será divulgado no dia 20 de agosto, com o prazo para apresentação dos documentos indo até 30 de agosto.

Neste ano, o MEC disponibilizou 651.483 bolsas de estudo em todo o país, das quais 6.687 foram oferecidas em Mato Grosso do Sul. O programa atraiu 910.419 candidatos nas duas edições de 2024, com um total de mais de 1,8 milhão de inscrições, já que cada participante pode escolher até dois cursos.

O ProUni é uma iniciativa do governo federal que visa ampliar o acesso ao ensino superior, oferecendo bolsas integrais e parciais em instituições privadas para estudantes de baixa renda. Os candidatos são selecionados com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e em critérios socioeconômicos.

