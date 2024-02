Estão abertas mais 600 vagas para o curso de ovos de páscoa gourmet gratuítos nos bairros da Capital

A Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc) da Prefeitura de Campo Grande anunciou a abertura de novas inscrições para cursos gratuitos de Ovos de Páscoa Gourmet de colher em diversas áreas da capital. Com cerca de 600 vagas disponíveis, distribuídas em 16 novas turmas, a iniciativa busca fomentar o empreendedorismo e proporcionar oportunidades de geração de renda para os moradores.

A gestão municipal reitera seu compromisso com a capacitação da população em todas as comunidades de Campo Grande. O curso prático e fácil de Ovos de Páscoa Gourmet visa não apenas ensinar a arte de confeccionar deliciosos chocolates, mas também estimular o espírito empreendedor, permitindo que os participantes apliquem o aprendizado em suas regiões.

Para facilitar o acesso, as novas turmas serão oferecidas em diversos bairros, incluindo Jerusalém, Portal da Lagoa, Cidade Morena, Portal Caiobá, Jardim Morenão, entre outros. Os interessados podem procurar a turma mais próxima de sua região de residência e garantir sua participação.

A Suasc fornecerá todo o material necessário para as aulas, tornando a participação no curso acessível a todos. Os participantes aprenderão desde o básico até a entrega do produto final ao cliente. Além disso, cada aluno receberá um certificado, acrescentando pontos valiosos em processos seletivos da prefeitura da capital.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser realizadas por meio do contato das lideranças disponibilizado para cada turma. Abaixo, seguem as informações sobre o primeiro curso:

Serviço:

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Jerusalém

Local: Avenida Araticun, 880

Data: 26 de fevereiro

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 98110-2666 – Neto

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Portal da Lagoa

Local: Rua Jerônima de Oliveira, 19

Data: 27 de fevereiro

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 99175-6777 – Cida Pasquim

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Cidade Morena

Local: Rua Ubirajara Garani, 755

Data: 28 de fevereiro

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 99201-9008 ou 99943-5913 – Lili ou Lidia

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Portal Caiobá

Local: Rua Cibele esquina com Rua Ilha de Marajó

Data: 02 de marcço

Horário: 08h às 11h

Contatos: (67) 2020-1148 – Suasc

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Jardim Morenão

Local: Canabrás, 307

Data: 05 de março

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 99890-8019 – Jucilene

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Moreninha II

Local: Rua Anacá, 395

Data: 06 de março

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 98417-8212 – Valmir

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Mário Covas

Local: Rua Saguí, 139

Data: 07 de março

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 98417-8212 – Luciana/Pastor Cristiano

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Itamaracá

Local: Rua Eufrátes, 306

Data: 08 de março

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 99201-6059 – Jhony

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Los Angeles

Local: Rua Olinda de Melo, 138

Data: 11 de março

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 99188-0324 – Iago

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Caiobá

Local: Rua Cassandra, 56

Data: 12 de março

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 98135-6897 – Carmem

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Aymoré

Local: Rua Das Divas, 02

Data: 13 de março

Horário: 13h às 17h30

Contatos: (67) 99282-4260 – Luiza

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Campo Nobre

Local: Cláudio Coutinho, 1300

Data: 14 de março

Horário: 17h às 20h30

Contatos: (67) 99263-0234 – Cléo

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Los Angeles

Local: Eveline Seringardi, 436

Data: 15 de março

Horário: 17h às 20h30

Contatos: (67) 99190-2739 – Patrícia

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Aero Rancho

Local: Charlote, 2016

Data: 18 de março

Horário: 13h às 17h30

Contatos: (67) 99176-7187 – Carioca ou Genecilda

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Moreninha III

Local: Rua Barreiras – Igreja São Pedro e São Paulo

Data: 19 de março

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 99908-5259 – André

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Jardim Carioca

Local: Rua Ivo Nakao, 135

Data: 26 de março

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 99132-2265, 99831-2624, 99298-7439 ou 98484-5461 – Rosana, Tiana,

Fran, Nadir

As demais datas, locais e contatos para inscrição estão disponíveis para os interessados em cada região, possibilitando uma ampla cobertura e inclusão de participantes em toda a cidade.

