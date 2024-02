Evento “Giro Cultural” terá 1º edição neste sábado em Dourados

Acontecerá em Dourados, o 1º Giro Cultural, um evento que será realizado todo mês com programação diversa, repleta de atrações culturais regionais, praça de alimentação, food trucks e feira do empreendedorismo com produtos artesanais. A primeira edição acontece neste sábado(24).

O evento já começa com concurso de grafite, oficinas de pintura facial, apresentação de música e dança, literatura, feira de artesanato, exposição de carros antigos, campeonato de skate, entre outros.

O giro cultural deste sábado acontece na Praça do Parque da Alvorada e vai percorrer outros parques da cidade até o fim do ano. O objetivo é proporcionar um sábado de lazer para a população douradense com apresentações artísticas nas praças da cidade e incentivar a economia local.

A prefeitura de Dourados iniciou a revitalização da Praça do Parque Alvorada, com manutenção dos banheiros e do parquinho infantil, além da limpeza, roçada e pintura.

