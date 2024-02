Última semana de fevereiro encerra com mais de 5 mil vagas de emprego

Para quem quer terminar o mês empregado e começar março com a carteira assinada, a semana começa com 5.968 vagas de emprego disponíveis em Mato Grosso do Sul, em diversas funções, seja para quem tem experiência e até PCD (Pessoa Com Deficiência).

Na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) são ao todo 3.968 vagas em todo Estado. Em Campo Grande, são 1.345 vagas, incluindo oportunidades em funções como atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de armazenamento, fonoaudiólogo, pedreiro, servente de obras, dentre tantas outras. Para PcD (Pessoas com Deficiência) são 44 vagas, nas funções de atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, assistente administrativo, entre outras.

No interior, há 483 vagas em Dourados, 362 em Chapadão do Sul, 124 para Costa Rica, 108 oportunidades em Rio Brilhante, 126 em Sidrolândia (onde mais vagas devem surgir com a construção da Inpasa) e 115 em Três Lagoas.

A lista completa de vagas e os endereços das chamadas Casa do Trabalhador nos municípios podem ser conferidos neste link. Os interessados devem comparecer com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Funsat

Já para a Funsat (Fundação Social do Trabalho) são 2 mil vagas exclusivas para Campo Grande.

As contratações são para 227 profissões, em 310 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 174 vagas para auxiliar de linha de produção, 51 vagas para repositor de mercadorias, 19 vagas para motorista de caminhão, 18 vagas para auxiliar de marceneiro, 17 vagas para ajudante de eletricista, 15 vagas para manobrista, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1195 oportunidades em 110 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 55 vagas, vendedor pracista, com 40 vagas, repositor – em supermercados, com 28 vagas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, com 20 vagas, representante técnico de vendas, com 10 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 17 vagas em 8 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 6 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, operador de vendas (lojas), com 1 vaga, estoquista, também com 1 vaga, entre outras. Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.