Com ou sem uva passa? Confira a receita de arroz à grega

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Mesmo com o nome “à grega”, a receita de arroz a grega é como a recomendação de filme de hoje: totalmente brasileira. Não se sabe a origem exata, mas a receita é brasileira e pode ter semelhanças com algo que o brasileiro gosta de fazer, que é reaproveitar itens da geladeira.

Ingredientes:

2 xícaras de arroz

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola grande

3 dentes de alho

1 colher e meia de chá de sal

Meia xícara de uvas-passa: preta e branca

Meio pimentão vermelho

Meio pimentão amarelo

Meia xícara de ervilha congelada

1 cenoura pequena ralada

Meia xícara de salsinha e cebolinha picadas

Modo de Preparo:

Em uma panela, refogar a cebola picada por 3 minutos. Acrescentar o alho e refogar por mais 1 minuto.

Adicionar o arroz e o sal. Refogar por 1 minuto e adicionar as uvas passa cobrir com 3 xícaras de água.

Cozinhar em fogo baixo, com a panela semi-tampada até o arroz secar. Desligar o fogo e deixar abafar enquanto prepara o resto da receita.

Em uma frigideira, refogar por 3 minutos os pimentões cortados em cubos. Acrescentar as ervilhas e refogar por mais 1 minuto. Misturar ao arroz junto com a cenoura ralada.

Decorar com salsinha e cebolinha picados.

Receita por Receita.com

Filme de hoje: Tudo bem no Natal que Vem (Roberto Santucci, 2022)

Em Tudo Bem no Natal que Vem, Jorge (Leandro Hassum) é um homem rabugento que sempre odiou o Natal e costuma fazer de tudo para evitar as comemorações dessa data. Na véspera do feriado, ele cai do telhado e bate a cabeça. Quando acorda, percebe que está vivendo o Natal do ano seguinte, e continua revivendo diversos Natais em um ciclo interminável.

