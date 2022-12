Estudantes do MS conquistam onze medalhas na Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico

Estudantes do CEAM/AHS (Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação) receberam 11 medalhas na OBRL (Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico). A cerimônia pública dos medalhistas irá ocorrer no próximo sábado (10).

Dos 21 participantes do CEAM/AHS, 11 conquistaram medalhas. Foram quatro medalhas de ouro, dos estudantes Arthur Pereira Vale, Daniel Lima Pimentel de Freitas, Luis Satoshi Yunomae Oikawa e João Paulo Amaral Nozzella. Também foram concedidas três medalhas de prata, para os estudantes Caio Mendes Cruz de Souza (Terenos), Cássio Queiroz Minozzo e Lucas Ferreira de Oliveira. O CEAM/AHS também recebeu quatro medalhas de bronze, conquistadas pelos estudantes Felipe Carvalho Ferreira (Dourados), Agnes Escobar de Souza, Sarah Santos de Alexandre e Pedro Lima Schneider.

Os estudantes foram orientados pela Professora Elke Penha Benites do Atendimento Educacional Especializado em Matemática, sob a coordenação de Maria Eugênia Bordignon Nachif.

A gerente pedagógica do CEAM/AHS, Eliane Morais Fraulob, congratula os estudantes do CEAM/AHS pelo resultado expressivo, além de ressaltar que “a OBRL é uma olimpíada que estimula e desafia os estudantes à capacidade de resolução de problemas e do pensamento analítico, fazendo uso de ferramentas pedagógicas que agregam em habilidades que são utilizadas no contexto acadêmico e social”, finaliza.

O CEAM/AHS é vinculado à COPESP (Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial), por intermédio da SUPED (Superintendência de Políticas Educacionais).

Competição

De acordo com o site oficial do evento, a OBRL é uma forma de aproximação das escolas ao desafiante mundo dos jogos, de lógica e de desafios, os quais, através de várias ferramentas pedagógicas e de uma tecnologia direcionada, visam estimular a memória, a criatividade, a destreza e o pensamento lógico-analítico dos estudantes, assim como desenvolver sua capacidade de concentração na solução de problemas, seja individualmente, sejam em pequenos grupos

Devido ao caráter pedagógico do evento, a Olimpíada é aberta a todas as escolas das redes pública e privada.

O evento é destinado aos estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental e estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, dividida em 06 (seis) níveis e 02 (duas fases):

Nível Teta – correspondente a estudantes do 4º e/ou 5º ano do Ensino Fundamental.

Nível Alfa – correspondente a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental.

Nível Beta – correspondente a estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental.

Nível Gama – correspondente a estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental.

Nível Ômega – correspondente a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental.

Nível Delta – correspondente a estudantes do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.

Com informações da Fundesporte

