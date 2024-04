Entrada com água nos shows e eventos em Campo Grande é aprovada hoje por vereadores

Nesta terça-feira (23), a permissão para entrada de água potável para consumo próprio em shows, eventos, exposições e similares em Campo Grande foi aprovada pelos vereadores durante sessão. O projeto foi criado após um alerta de uma série de incidentes e fatalidade ocorridos em shows e eventos ano passado no Brasil.

Outros projetos em votação

No total, dois vetos e quatros projetos são votados nesta terça. Em única discussão, será votado o veto parcial ao programa municipal de identificação de lar atípico com pessoas com hiperssensibilidade auditiva para residentes em Campo Grande de autoria dos vereadores Carlos Augusto Borges e Professor André Luis.

Em primeira votação e discussão, também será debatido o projeto que cria a carteira nacional e digital física dos conselheiros tutelares de autoria do vereador Papy.

Também são votados a instituição da campanha permanente de valorização e respeito ao trabalho do professor nas escolas públicas e particular no ensino fundamental e médio de Campo Grande do vereador professor Jauri.

Em segunda discussão e votação a instituição da “Feira Científica” do calendário oficial de eventos de Campo Grande.

Como acompanhar a votação?

Para acompanhar a sessão, basta ir até a Câmara Municipal, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiuca Park, a partir das 09h20. Também é possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Câmara ou , e também pela TV da Câmara e pela TV Educativa.

