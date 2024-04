Foragido de penitenciária de Dourados, sequestrador de irmão de Zezé e Luciano é recapturado em operação contra o tráfico

Após quatro anos foragido, Suail Nascimento Souza, de 56 anos, foi recapturado em uma operação conjunta das forças de segurança contra o tráfico de drogas em Goiás. Suail, conhecido por escapar por um buraco do canil da Penitenciária Estadual de Dourados (PED), o maior presídio de Mato Grosso do Sul, foi detido na sexta-feira, 19 de abril, mas a informação só foi divulgada pela Polícia Militar de Goiás nesta segunda-feira (22).

De acordo com informações preliminares, o momento da prisão foi marcado pela descoberta de um documento falso apresentado por Suail. Ele estava acompanhado por outras duas pessoas, e na caminhonete em que estavam foram encontrados grandes quantidades de drogas, sendo 510 quilos de maconha, 20 quilos de cocaína e 10 quilos de skunk, totalizando um prejuízo estimado em R$ 3 milhões.

Suail conseguiu escapar do presídio de Dourados, no dia 6 de maio de 2020, através de um buraco no canil, área na qual trabalhava diariamente como cuidador dos cães. Naquele período, a parte externa da penitenciária estava sem vigilância da Polícia Militar. Sua pena era decorrente de roubo a banco.

Além disso, Suail é apontado como um dos sequestradores de Wellington Camargo, irmão da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. O sequestro de Wellington ocorreu em dezembro de 1998, quando foi capturado por criminosos e mantido em cativeiro por 96 dias. Durante esse período, foi submetido a torturas e, durante as tensas negociações para sua libertação, teve parte da orelha esquerda cortada.

Os sequestradores exigiram um resgate de 5 milhões de dólares pela libertação de Wellington. Após negociações, a família conseguiu reunir 300 mil dólares, e Wellington foi finalmente libertado em 21 de março. As investigações policiais resultaram na prisão de 23 pessoas envolvidas no sequestro, incluindo Suail.

