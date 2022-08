Encceja 2022: Inpe divulga local de provas

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta semana o local de prova para o Encceja 2022, prova do Governo Federal que certifica jovens e adultos no ensino médio. Os candidatos inscritos no exame irão realizar as provas no dia 28 de agosto (domingo).

Para acessar o local de provas e cartão de confirmação no Encceja de 2022, o candidato deve acessar a página do participante e realizar o login com usuário e senha já cadastrados. Além do local, o Cartão de Confirmação contém todas as informações do candidato.

O Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é uma prova aplicada uma vez por anos com o objetivo de auxiliar as interessados a receberem o o diploma de conclusão do Ensino Fundamental ou Médio, sem a necessidade da realização de um curso supletivo.

São quatro provas, distintas por áreas de conhecimento. Cada prova contém 30 questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha (estilo a, b, c, d, e). Aqueles que selecionarem todas as provas durante a inscrição, terão que responder a 120 questões objetivas e realizar a produção de uma redação.

É necessário alcançar a nota mínima de 500 pontos em cada uma das provas objetivas e no máximo cinco na nota de redação para o candidato ser aprovado. Caso o inscrito não alcance a nota mínima nas provas ou na redação, será necessário refazer o exame apenas dessa área do conhecimento na próxima edição do Encceja ou realizar a matéria em algum curso supletivo ou EJA (Ensino para Jovens e Adultos).

Além disso, no caso do Ensino Médio, caso o inscrito não alcance a nota mínima na redação, será necessário realizar a prova de redação e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Leia mais: Enem: cadernos de prova já estão prontos, diz presidente do Inep