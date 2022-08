Enem: cadernos de prova já estão prontos, diz presidente do Inep

Em entrevista, o atual presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Carlos Moreno, revelou que os cadernos de provas da edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano já estão montados em um ambiente seguro e as mídias digitais já estão prontas para serem enviadas para as gráficas.

Carlos também relembrou as datas que serão realizadas as provas: dia 13 e 20 de novembro é para o público em geral. Dia 10 e 11 para a população que está privada de liberdade.

Nessa edição de 2002, o Enem conta também com algumas novidades. Tanto a prova física e a digital serão realizadas nos mesmos dias. Os candidatos também terão a alternativa de apresentar documentos digitais como a Carteira Nacional de Habilitação, o RG e o e-Título como documentos válidos. Porém, a apresentação só será válida se for feita pelos aplicativos do governo, como o Gov.BR, não valendo imagens de tela.

Os protocolos que foram adicionados pelo Covid ainda permanecem. Então os candidatos serão dispostos nas salas das provas com distanciamento, o uso de máscara deverá ser feitos pelos aplicadores, coordenadores e fiscais e os ambientes serão higienizados. Carlos ressalta que o recomendado é que os candidatos levem os seus próprios kits de proteção para a prova.