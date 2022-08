2,45 milhões ingressos são vendidos para a Copa do Mundo

Faltando 95 dias para o início, a Copa do Mundo do Qatar já vendeu 2,45 milhões de ingressos, segundo a parcial da Fifa. O torneio, que será realizado pela primeira vez na história no Oriente Médio, tem início previsto para o próximo dia 20 de novembro.

A Fifa disse que o maior número de ingressos alocados foi para partidas da fase de grupos como Camarões x Brasil, Brasil x Sérvia, Portugal x Uruguai, Costa Rica x Alemanha e Austrália x Dinamarca.

“Os torcedores que moram no Catar, Arábia Saudita, Estados Unidos, México, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, País de Gales e Austrália lideraram o caminho e as filas digitais ao garantir o maior número de ingressos”. Revelou a instituição.

No último período de vendas, que aconteceu entre os dias 5 de julho e 16 de agosto, mais de 500 mil ingressos foram comprados por torcedores. Quem ainda não garantiu seu lugar terá a possibilidade de adquirir um bilhete para alguma partida a partir do fim de setembro, quando uma nova etapa de vendas irá abrir.

A data de lançamento da próxima fase de vendas será anunciada no final de setembro, acrescentou a Fifa. As vendas de balcão também começarão em Doha após o lançamento da fase de vendas de última hora.

Será a primeira Copa do Mundo sediada no Oriente Médio, tendo sido adiada para o final do ano, no lugar de sua ocorrência normal entre junho e julho, para evitar o forte calor do verão na região.

