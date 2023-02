Empresas recebem prazo para asfaltar rua e revitalizar Praça Coophafé

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira (2), o prazo de 180 dias para a empresa responsável por executar o serviço de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Rua dos Gonçalves, no Jardim Centenário, região sul da Capital.

Conforme o extrato divulgado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), a Prefeitura Municipal assinou um contrato de R$ 3,9 milhões com a empresa Equipe Engenharia.

O termo foi assinado pelo titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Domingos Sahib Neto; e pelo representante da Equipe Engenharia, João Carlos de Almeida.

Praça Coophafé

Também foi publicado o extrato do contrato com a Tosin Arquitetura & Construções, também com sede na Capital, para a reforma da Praça Coophafé, no bairro Santa Fé. A empreiteira terá 90 dias para concluir os trabalhos, que custarão R$ 135 mil.

Assinam o contrato o secretário de Infraestrutura e o representante da Tosin, Diego Henrique Tosin Soares. Acesse também: Enfermagem da Capital protesta por melhoria salarial e ameaça greve