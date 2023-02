Produtores culturais realizam feira autoral domingo

Domingo, dia 05 de fevereiro às 16 horas, acontece na Cervejaria Capivas a primeira edição das Feiras Grefeira + Vitrine do Mato, uma parceria dos produtores culturais Lucas Grefe e Fabio Castro. O evento tem entrada gratuita e conta com a participação de mais de 28 expositores dos mais diversos segmentos, desde tatuadores até designers de moda autoral.

A GreFeira teve seu start em 2022, e foi sonhada por muitos anos pelo produtor e músico, Lucas Grefe, em Campo Grande, que acreditava ser possível aproximar os espaços de entretenimento de Campão, que fortalecem a Cultura, do trabalho realizado pelos artistas locais.

Já a Feira Vitrine do Mato, idealizada pelo estilista Fabio Castro, visa consolidar a formação de uma rede de produtores locais da área de moda, design e economia criativa da Capital. Com o objetivo de ampliar a cadeia produtiva do setor têxtil e do design em Mato Grosso do Sul, além de promover a divulgação de novos profissionais, a Vitrine do Mato tem sido uma ação necessária para a continuidade destes pequenos negócios e para a efetivação de uma nova economia, pautada na produção local, sustentável e autoral.

