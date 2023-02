Vacinação de crianças contra COVID-19 serão retomadas na segunda em Dourados

O Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) de Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande, recebe amanhã (3), um novo lote de vacinas pediátricas da Pfizer, para crianças de 5 a 11 anos, e da Pfizer Baby, direcionadas para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses. Desse modo, a vacinação de crianças contra a COVID-19, será retomada na próxima segunda-feira (6).

As doses são destinadas tanto para completar o ciclo vacinal (dose 2) como para a primeira. As doses da vacina Pfizer pediátrica serão distribuídas nas UBSs (Unidade Básica de Saúde) do município.

No caso da Pfizer Baby, as doses seguem disponíveis apenas na Sala de Vacinação do PAM, doses 1 e 2.

As UBSs atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A Sala de Vacinação do PAM funciona de segunda a sexta-feira, entre 13h e 18h, e aos sábados das 8h às 13h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.