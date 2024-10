TRE divulga relação de urnas em MS

Na manhã de hoje (06), o TRE (Tribunal Eleitoral Regional) divulgou a primeira relação de urnas que precisaram ser trocadas durante as primeiras horas de votação, nas eleições 2024, devido a problemas técnicos.

Confira a lista

1 em Brasilândia;

10 em Campo Grande teve

3 em Corumbá;

2 em Terenos, Sete Quedas

4 em Três Lagoas

1 em Miranda, Glória de Dourados, Rio Brilhante, Naviraí, Nioaque e Nova Andradina

Já em Anaurilândia houve ajuste na Data e Hora.

Urnas Eletrônicas

De acordo com o TRE a urna é um microcomputador resistente, de pequenas dimensões, leve, com autonomia de energia e com recursos de segurança para que a pessoa possa votar sem preocupações.

Dois terminais compõem a urna eletrônica: o terminal do mesário, onde o eleitor é identificado e autorizado a votar (em alguns modelos de urna, onde é verificada a sua identidade por meio da biometria), e o terminal do eleitor, onde é registrado numericamente o voto.

O terminal do mesário possui um teclado numérico, onde é digitado o número do título de eleitor, e uma tela de cristal líquido, onde aparece o nome do eleitor, se ele pertence àquela seção eleitoral e se está apto a votar (formato PDF). Antes da habilitação, nas seções onde há identificação biométrica , o eleitor tem sua identidade validada pela urna. Desta forma, um eleitor não pode votar por outro.

A urna eletrônica (formato PDF) somente grava a indicação de que o eleitor já votou. Pelo embaralhamento interno e outros mecanismos de segurança, não há nenhuma possibilidade de se verificar em quais candidatos um eleitor votou, em respeito à Constituição Federal brasileira, que determina o sigilo do voto.

Três pequenos sinais visuais (LEDs) auxiliam o mesário, informando-o se o terminal está disponível para o eleitor, se já completou o voto e se a urna eletrônica está funcionando ligada à corrente elétrica ou à bateria interna.

Já o terminal do eleitor possui teclado numérico, usado para registrar o voto, e uma tela de cristal líquido, onde aparecem as mensagens que orientam o eleitor para o registro de seu voto.

Caso ocorra algum problema com a urna eletrônica durante a votação , serão adotados procedimentos de contingência para saná-lo.

Com informações TRE

