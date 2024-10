Eleitores de Dourados votam cedo para garantir o dia livre e exercer cidadania nas eleições de 2024

Na manhã deste domingo, 6 de outubro, eleitores chegaram cedo à Escola Municipal Nelson de Araújo, em Dourados, para garantir que fossem os primeiros a votar nas eleições de 2024. Antes mesmo das 7h, já era possível observar movimento no local. Muitos optaram por votar logo pela manhã, para ter o restante do dia livre para outras atividades.

Alguns eleitores revelaram estar insatisfeitos com o cenário político atual, afirmando que estavam apenas “cumprindo uma obrigação”. No entanto, outros eleitores se mostraram mais engajados no processo democrático.

Nas primeiras horas de votação, o clima na Escola Municipal Nelson de Araújo era de tranquilidade, sem longas filas. Em Dourados, a votação acontece até as 16h, em um total de 577 seções distribuídas por 83 locais. Mais de 163 mil eleitores podem ir às urnas hoje para eleger o prefeito e 21 vereadores que comandarão a cidade a partir de 2025.

Com sete candidaturas ao Executivo local, a disputa inclui nomes como Alan Guedes (PP), que tenta a reeleição; Bela Barros (PDT); Beto Teles (Rede); Marçal Filho (PSDB); Racib Harb (Novo); Tiago Botelho (PT); e Valderi Garcia (PCO). No Legislativo, os eleitores irão eleger 21 vereadores, dois a mais que o ciclo atual, uma mudança decorrente do aumento populacional da cidade, oficializado em dezembro do ano passado.

O pleito em Dourados não contará com segundo turno, já que o município possui menos de 200 mil eleitores. Portanto, o próximo prefeito será conhecido ainda hoje.

Outro destaque da eleição municipal deste ano é a gratuidade no transporte público. Em um decreto publicado no último dia 1º de outubro, a prefeitura de Dourados garantiu que não haverá cobrança de tarifa de ônibus neste domingo, entre 6h e 18h, para facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação. A medida segue recomendação da Justiça, que orienta os municípios a manterem o serviço de transporte público sem redução nos dias de eleição, com a possibilidade de oferecê-lo gratuitamente quando houver condições.

Dourados, maior colégio eleitoral do interior de Mato Grosso do Sul, tem mais de 163 mil eleitores aptos a votar, sendo a maioria mulheres, com 87.496 eleitoras, enquanto os homens somam 75.731.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais