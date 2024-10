TRE/MS registra suspeitas de compra de votos em cinco cidades de Mato Grosso do Sul

Um balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) na tarde de hoje (6) apontou ocorrências que podem indicar compra de votos em cinco municípios do estado. As cidades mencionadas foram Paranaíba, onde houve até a prisão de um candidato, além de Aquidauana, Nova Andradina, Dourados e Bonito.

Em Paranaíba, foram registrados três casos relacionados ao pleito, envolvendo suspeitas de compra de votos ou corrupção eleitoral. O município foi o que apresentou o maior número de ocorrências ligadas às eleições até o momento.

Em Anastácio, foram identificados dois casos de propaganda irregular. Itaquiraí registrou um episódio de boca de urna, enquanto em Água Clara foi constatada a violação do sigilo do voto. Em Aparecida do Taboado, foi detectada a prática ilegal de fornecer transporte ou alimentação a eleitores.

Além disso, o TRE/MS informou três episódios de violência envolvendo eleitores, bem como dez denúncias de crimes contra a honra de candidatos em diversas cidades. Entre as ocorrências, duas envolvem calúnia, que é a falsa acusação de crimes, e outras oito estão relacionadas a injúria ou difamação, que afetam a imagem dos candidatos.

Em Campo Grande, houve apenas uma intercorrência durante o processo eleitoral: uma pessoa passou mal em um local de votação, sem ligação direta com irregularidades no pleito.

A votação nas cidades segue até as 16h, e o resultado das eleições está previsto para ser divulgado até as 19h. Os dados divulgados pelo TRE foram repassados pelas forças policiais que atuam na segurança do processo eleitoral, incluindo a Polícia Militar, Polícia Federal e Força Nacional.

