Adolescente que matou a mãe com facadas é apreendido e diz que premeditou o crime

A Polícia Civil realizou, no final da manhã deste domingo (6), a apreensão do adolescente de 16 anos, suspeito de matar com facadas a mãe, Regina Fátima Monteiro de Arruda, de 52 anos, na residência da família no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 5h de hoje.

Após ser capturado, o jovem contou à delegada Cinthia Gomes, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, que cometeu o feminicídio por não aguentar mais as humilhações da vítima.

Além disse, relatou que premeditou o crime, atacando Regina enquanto ela estava dormindo. Porém, após o primeiro golpe na região do pescoço, a mulher acordou e entrou em luta corporal com o adolescente.

Durante a briga, a vítima foi golpeada nove vezes na região do rosto, além de outras facadas nas costas e braço. Quando os policiais entraram na residência, encontraram os cômodos tomados por sangue.

O crime

Uma vizinha relatou que por volta das 5h acordou com os gritos de socorro da mulher. Após alguns minutos, ouviu o barulho de um espelho quebrando, momento em que decidiu acionar a PM (Polícia Militar).

Inicialmente, uma viatura foi até o local, bateu palma, mas como ninguém saiu para fora, os agentes foram embora. A vizinha acionou a polícia novamente e, quando outra equipe chegou à residência, pulou o muro e encontrou a vítima caída em um dos cômodos.

Antes de fugir, o jovem trocou de roupa e deixou a que ele usava, toda suja de sangue, na casa. A polícia passou a fazer buscas pelo jovem e o localizou no final da manhã, próximo da residência onde o crime aconteceu.

O caso foi registrado como feminicídio, mas ficará a cargo da Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), por conta do autor ser menor de idade.

