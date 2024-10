“Eu acredito que nós já estamos no 2º turno”, diz prefeita Adriane Lopes após votar

A prefeita Adriane Lopes, candidata à reeleição pelo Partido Progressista (PP), foi a última, entre os primeiros colocados nas pesquisas de intenção de votos, à prefeitura de Campo Grande, a comparecer às urnas. A candidatura chegou por volta das 11h à Escola Municipal Professor Virgílio Alves de Campos , no bairro Mata do Jacinto.

Após votar, Adriane reafirmou suas principais promessas de campanha. Caso seja reeleita, ela destacou dois compromissos prioritários: zerar a fila de espera por vagas na educação e desburocratizar os serviços públicos na capital sul-mato-grossense.

A prefeita afirmou ainda que a expectativa para o resultado da eleição é muito positiva, porque fez uma campanha propositiva, com os pés no chão, apresentando propostas para o futuro de Campo Grande. Questionada se acredita que a decisão será decidida em um segundo turno, Adriane Lopes se mostrou confiante.

“Eu acredito que nós já estamos no 2º turno. O primeiro turno foi de uma campanha limpa, de propostas, apresentando nosso trabalho, e pensando Campo Grande no futuro, mas trabalhando no presente. Para o segundo turno, se houver, será da mesma forma”, explicou.

Adriane Lopes estava acompanhada pela família, pela candidata a vice-prefeita, Camila Nascimento, e pela senadora Tereza Cristina, a quem disse ser sua madrinha política e grande apoiadora. Tereza Cristina manifestou seu apoio à reeleição de Adriane Lopes e disse sentir orgulho do trabalho desempenhado por ela.

“Tenho certeza que a Adriane será novamente nossa prefeita, para realizar tudo aquilo que ela começou mas não deu tempo de fazer em pouco mais de dois anos de mandato. Vou me dividir entre Brasília e aqui, porque tenho certeza e um orgulho enorme de ter a Adriane como prefeita! Uma mulher guerreira, prefeita de uma Capital tão importante quanto a nossa”, disse a senadora.

Sobre apoios em caso de segundo turno, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, Adriane Lopes afirmou que será uma construção após o resultado da eleição, e que aqueles que quiserem estar a seu lado, serão muito bem-vindos.

A prefeita finalizou dizendo sentir-se grata em fazer parte do partido Progressistas, à sua família, que classificou como sendo seu porto seguro, e com sentimento de dever cumprido, estando à frente da administração de uma cidade que cresce e tem se tornado referência na região Centro-Oeste.

Adriane Lopes acompanhará o resultado das eleições em casa, com a família.

Com informações da repórter Carol Chaves

