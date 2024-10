Jovem morre após fechada em rodovia

Samira Fernandes da Silva Garlet, de 21 anos, morreu no Hospital da Vida, em Dourados, após um acidente de trânsito ocorrido neste sábado, em Japorã, a 467 quilômetros de Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo marido da vítima, ela estava conduzindo uma motocicleta quando um carro a fechou, fazendo com que saísse da pista.

Após perder o controle, Samira colidiu com uma canaleta de água e foi arremessada. O acidente foi presenciado pela sogra da mulher que seguia logo atrás, e por outro motorista. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro após o ocorrido.

Samira foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento Médico de Iguatemi antes de ser transferida para o Hospital da Vida, onde foi diagnosticada com traumatismo craniano grave. Apesar dos cuidados médicos, ela não resistiu aos ferimentos, e seu óbito foi confirmado às 22h35.

