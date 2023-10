Eclipse Solar Anular: Saiba como observar o fenômeno neste sábado em MS

O eclipse solar terá visibilidade de 50% no estado

Na tarde deste sábado(14), um eclipse solar anular será visível em todo o Brasil. O evento astronômico é bastante aguardado e poderá ser visto em sua totalidade nas regiôes Norte e Nordeste, no restante do país a visibilidade será parcial.

O que é um eclipse solar anular?

Este fenômeno ocorre a Lua passa entre a Terra e o Sol, cobrindo a estrela quase em sua totalidade, deixando apenas o famoso “anel de fogo”. Em Mato Grosso do Sul, será possível ver o eclipse parcial, quando apenas uma parte da Lua encobre o sol.

Veja na imagem a seguir os tipos de eclipse.

Horário em MS

O eclipse parcial em Campo Grande começará às 14:25, atingindo o auge às 14h43 e irá encerrar às 16h51 no sábado. Os horários são locais e valem para todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Cuidados na Observação

O fenômeno não deve ser visualizado a olho nu e não é adequado usar óculos escuros, filmes fotográficos ou chapas de radiografia. Os danos a visão podem ser sentidos na hora e serem irreversíveis.

O indicado é utilizar binóculos e telescópios com filtros necessários para proteção solar ou então comprar um filtro de soldador 14 encontrado em lojas de materiais de construção. Contudo, o uso com o filtro deve ser feito com cautela, fazendo pausas na observação. O Material pode variar de preços indo de R$ 2,oo a R$10,00. Caso não encontre o o tipo 14, é recomendado que compre 2 filtros do tipo 12 e utilizá- los sobrepostos um ao outro.

A Nasa irá transmitir o eclipse direto do Brasil, na cidade de Juazeiro do Norte no site. Em parceira, o observatório nacional também irá transmitir o eclipse a partir das 11h30 (horário de Brasília) no canal do youtube.

