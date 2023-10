Sabores de Dourados: 8º festival gastronômico da cidade vai até 12 de novembro

Nesta edição o festival é realizado nos próprios estabelecimentos inscritos

O festival “Sabores de Dourados”, começou nesta segunda(9) e vai até o dia 12 de novembro na cidade de Dourados, localizada a 230 km de Campo Grande. Cerca de 45 estabelecimentos estão participando nesta edição.

Como funciona?

Para participar, basta consumir um prato inscrito em alguma das categorias: a la carte, lanche, pizza, porção; Feito isso, o consumidor ganhará um brinde personalizado do evento e concorrerá a prêmios instantâneos. O prato pode ser consumido de maneira, presencial, delivery ou retirado no balcão.

Ao mesmo tempo, acontece a batalha virtual dos pratos do festival no instagram @saboresdedourados. Os melhores pratos de acordo com o público, serão declarados vencedores por meio de votação on-line por categoria. Para conhecer os pratos e a lista dos participantes concorrentes, acesse o site do festival.

O Festival Sabores de Dourados é realizado por meio da Prefeitura de Dourados com apoio de outras instituições paceiras.

