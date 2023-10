Xiaomi lança novo smartphone 13T no Egito no Grande Museu Egípcio

A fabricante chinesa de smartphones, Xiaomi, deslumbrou o público egípcio no domingo com uma cerimônia de lançamento espetacular do seu mais recente dispositivo, o Xiaomi 13T, na majestosa cidade do Cairo. Em um comunicado divulgado na segunda-feira, a empresa compartilhou os detalhes do evento que marcou a chegada do dispositivo ao mercado egípcio.

A série 13T, que agora está oficialmente disponível no Egito desde a segunda-feira, traz consigo uma impressionante câmera de 50 megapixels, além de um algoritmo de imagem aprimorado, permitindo aos usuários capturar momentos cotidianos e imagens urbanas com uma qualidade excepcional, de acordo com informações fornecidas pela Xiaomi.

O lançamento ocorreu em um local de grande significado cultural, o Grande Museu Egípcio, onde a Xiaomi exibiu imagens e vídeos cativantes que capturaram características culturais e paisagens do Egito. Essas demonstrações visuais destacaram a capacidade do Xiaomi 13T de oferecer qualidade de imagem superior, o que é fundamental para os consumidores de smartphones que buscam capturar e compartilhar suas experiências de vida de forma vívida.

Além do lançamento do 13T, a Xiaomi também anunciou orgulhosamente que já estabeleceu uma fábrica no Egito. Essa instalação de produção tem a capacidade de fabricar smartphones e outros dispositivos inteligentes, criando empregos locais e contribuindo para o crescimento econômico da região.

Com informações do Portal XINHUA Português

