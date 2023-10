3º edição do MS Fashion Week já possui data e terá dois dias de evento

A moda, sempre em constante evolução, ganha um novo fôlego no coração do Brasil com a terceira edição do Mato Grosso do Sul Fashion Week (MSFW). Agendado para acontecer de 24 a 26 de outubro de 2023, este evento anual promete fortalecer o mercado da moda sul-mato-grossense e promover uma plataforma de encontro entre marcas, estilistas, consumidores e mídias especializadas e digitais.

Com uma programação repleta de atividades, o MSFW se estabelece como um dos eventos mais relevantes da moda no Mato Grosso do Sul e uma importante vitrine para a indústria fashion local. Aqui estão algumas das ações que tornarão o evento inesquecível:

Desfiles de Estilistas Nacionais, Regionais e Multimarcas: O evento será palco para desfiles espetaculares, apresentando as últimas tendências de estilistas renomados de todo o Brasil, bem como talentos em ascensão da região.

Pop-Up Store de Lojas: Para os amantes da moda, uma seleção das lojas mais badaladas do Mato Grosso do Sul terá suas pop-up stores disponíveis, permitindo que os participantes adquiram roupas e acessórios diretamente dos estilistas e marcas.

Lounge de Convivência com Patrocinadores e Apoiadores: Espaços acolhedores estarão disponíveis para patrocinadores e apoiadores, criando um ambiente propício para networking e parcerias no setor da moda.

Espaço Gourmet: A moda não se restringe apenas a roupas, mas também à culinária e ao estilo de vida. No MSFW, os participantes poderão desfrutar de uma variedade de opções gastronômicas, tornando o evento uma experiência completa.

Conteúdo com Palestras Talk Fashion: Os entusiastas da moda poderão se aprofundar no assunto com uma série de palestras e painéis que abordarão tópicos atuais e tendências no mundo da moda.

Apresentações Musicais: A música e a moda têm uma relação intrínseca, e o MSFW não fica para trás. Apresentações musicais ao vivo acrescentarão uma dose extra de entretenimento ao evento.

Exposição de Moda: Uma galeria de moda exibirá peças icônicas e criações inovadoras, proporcionando aos visitantes uma visão abrangente do universo da moda.

Estilistas Convidados: Renomados estilistas e designers locais e nacionais estarão presentes, oferecendo uma oportunidade única para os participantes conhecerem de perto as mentes criativas por trás das coleções.

Presença de Mídia Local: A cobertura de mídia desempenha um papel crucial na disseminação das novidades da moda, e o MSFW não é exceção. Os principais veículos de comunicação locais estarão presentes para capturar os momentos mais emocionantes e as tendências emergentes.

O MSFW 2023 acontecerá no Palácio Popular da Cultura, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo no Parque dos Poderes.

O evento não apenas celebra a moda, mas também contribui para fortalecer a economia local e o turismo de negócios na região. O Mato Grosso do Sul Fashion Week é, portanto, uma oportunidade imperdível para todos que desejam explorar o cenário da moda no Mato Grosso do Sul e vivenciar uma experiência cultural e de negócios única.

