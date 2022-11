Durante trabalho, produtor rural morre esmagado por eucalipto

Um produtor rural de 60 anos, identificado como Luiz Francisco Aliati, de 60 anos, morreu após ser atingido por um eucalipto na manhã desta sexta-feira (25). O acidente de trabalho ocorreu em uma granja localizada na rodovia BR-463, zona rural de Dourados, município localizado a 228 km da capital.

De acordo com a apuração do jornal Dourados News, o homem cortava eucaliptos e em circunstâncias que ainda são apuradas, um desses eucaliptos caiu em cima dele, que não teve tempo hábil de escapar.

Durante o trabalho, outros trabalhadores acompanhavam Luiz, mas quando perceberam, o produtor rural já havia sido atingido. O homem sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. O Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram o produtor rural já estava morto.

As informações são de que ele era proprietário do local. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, conforme noticia o jornal da região.

Além do atendimento médico, a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil compareceram ao local. O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) e a morte será investigada por meio de inquérito policial.

Com informações do jornal Dourados News

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: