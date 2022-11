Copa do Catar: Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos

Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo, após sofrerem uma lesão na vitória contra a Sérvia, na tarde de ontem (24). O exame de ressonância magnética feito hoje (25) confirmou que o camisa 10 teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito, além de um edema ósseo.

O lateral direito Danilo também foi submetido a exames de imagem que apontaram uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. De acordo com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, os jogadores estão fora do segundo compromisso do Brasil na Copa do Catar, na próxima segunda-feira (28) contra a Suíça.

““Os exames mostram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo […]. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com no objetivo de tentar recuperá-los a tempo para essa competição”, declarou Lasmar em vídeo divulgado pela CBF.

O caso do lateral era considerado menos preocupante, mas exames revelaram a lesão que deve obrigá-lo a retornar ao time apenas nas oitavas de final. O veterano Daniel Alves, de 39 anos, é o favorito para ficar com a vaga de Danilo. Éder Militão é outra opção para o setor.

Já para Neymar, existem mais possibilidades, mas sem um jogador com as características do craque. Tite pode recorrer a Rodrygo, que ocupa faixa de campo parecida, ou adiantar Paquetá e colocar Bruno Guimarães ou Fred na equipe. Éverton Ribeiro corre por fora na disputa.

