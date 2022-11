Sexta-feira tem jogo da Copa, Papai Noel e Dut’s Fan Fest

Antes do fim de semana a gente tem que sextar, né? Então vamos aproveitar essa sexta-feira (25) com tudo que o brasileiro gosta: futebol, Natal e show da Fan Fest da Copa do Mundo 2022. Então vem conferir a programação de hoje pra Campo Grande:

Jogos da Copa – Shopping CG

O shopping mais antigo da Capital vai ter um telão na praça de alimentação, onde deve exibir todos os jogos do Mundial que sejam realizados durante o horário de funcionamento do estabelecimento. O Shopping Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 4.909, bairro Santa Fé.

Jogos da Copa – Bosque

O Shopping Bosque dos Ipês vai manter o telão – que já transmite os jogos do Brasileirão – na praça de alimentação, para exibir os jogos da Copa da Fifa. Também serão transmitidas todas as partidas disputadas durante o horário de funcionamento do centro comercial.

Jogos da Copa – Prosa

Durante a Copa do Mundo, a Cervejaria Prosa deve abrir uma hora antes dos jogos e vai exibir todas as partidas. A Cervejaria Prosa fica na Rua Alagoas, 901, Vila Suíça.

Jogos da Copa – Louvada

A Cervejaria Louvada, por sua vez, como tem o horário comercial que vai das 9h até 22h e ambiente climatizado, vai exibir todos os jogos ao vivo. A Cervejaria Louvada fica na Rua Alfazema, 21, Chácara Cachoeira.

Jogos da Copa – Sunset Growler

Já a Sunset Growler Station terá um telão de 3×2 metros, onde serão exibidos os jogos do Brasil ao vivo. A Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

Papai-Noel no Bosque

O Papai-Noel vai atender às crianças e famílias das 15 às 20h (com intervalo das 17 às 18h), no Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Dut’s Fan Fest Domingo

Tem Dut’s Fan Fest, único evento licenciado pela Fifa em MS, com MC Livinho e MC G15, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796. Os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos de venda como o próprio Bosque dos Ipês, pelo o aplicativo BaladaApp e no link: https://baladapp.com.br/a/duts-fan-fest-2022/2919 .

Labhits – Disco Time

Já imaginou juntar os melhores artistas que marcam o flashback em um bloco com mais de 1h30 de duração sem parar? Esse é o Momento Disco Time que vai rolar no próximo Labhits Disco Time, no Blues Bar. Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/labhits-disco-time/1794244. O Blues Bar fica na 15 de Novembro, 1.186, Centro.

