Acidentalmente, motorista de carreta atropela e mata amigo que estava em uma cadeira de rodas

Ricardo Santos da Silva, de 30 anos, morreu atropelado na tarde desta quarta-feira (23), no Indubrasil, na BR-262, a 32 quilômetros de Campo Grande. Ricardinho, como era conhecido, estava em uma cadeira de rodas e tentava atravessar a estrada, quando foi atropelado por uma carreta.

O motorista, que era amigo da vítima, relata que não viu Ricardo atravessando a rua Indaiatuba, e acabou passando por cima. Ele só foi perceber o ocorrido após populares gritarem para a carreta ser parada.

Testemunhas ainda contaram que Ricardo sofreu um acidente de moto há alguns anos, quando passou a usar a cadeira de rodas para se recuperar. Ele também já teria sido alertado por amigos sobre os riscos de atravessar a pista naquele local.

Ricardo ficou gravemente ferido e morreu antes do socorro chegar. De acordo com informações policiais, o motorista da carreta não foi para a delegacia imediatamente por estar abalado, mas se comprometeu em oferecer apoio as investigações e conclusão do ocorrido.

PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia foram acionadas, além do Corpo de Bombeiros.

