Drive-thru da reciclagem acontece nesta semana na capital

O FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) organiza o 7º Drive-Thru da Reciclagem – Educação, Logística Reversa e Empreendedorismo, entre os dias 3 a 5 de novembro, das 9h às 19h, na Plataforma Cultural, da Esplanada Ferroviária.

A ação tem como foco conscientizar a população com relação ao descarte correto do lixo e informar sobre práticas sustentáveis e reciclagem.

A iniciativa ocorrerá no formato drive-thru, onde os condutores podem entrar com o veículo e fazer o descarte correto sem descer do carro. Além dos ambientes da coleta, doação e empreendedorismo, a programação contará com ações educativas e culturais, entretenimento, atividade física, espaço kids e praça de alimentação.

No ambiente de empreendedorismo haverá apresentação de produtos e serviços por parte de empresários que adotam e acreditam em práticas sustentáveis nos seus negócios.

Durante os três dias será possível descartar papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, geladeira, ferro e afins, eletrônico, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha e bateria.

Doações

O FAC também organiza um mutirão de doações, no qual a população poderá doar roupas, calçados, alimentos não perecíveis, móveis, material de construção e tudo que estiver em boas condições de uso para serem repassadas às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.

Nesta edição, o foco é arrecadar brinquedos que serão entregues no Natal para crianças das comunidades de Campo Grande. As recomendações são de que “os brinquedos não precisam ser novos, mas devem estar em boas condições de uso”, especifica o anúncio da FAC.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Em 2017, Campo Grande aderiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil, que visa promover mudanças positivas no mundo do futuro.

Esses objetivos representam planos que todos os Estados-membros da ONU devem seguir para atingir algumas metas. Dentre elas destacam-se: erradicação da pobreza, promoção da prosperidade e bem-estar geral, proteção do meio ambiente e mitigação das mudanças climáticas.

A 7ª edição do Drive-Thru da Reciclagem contempla a meta 6 dos ODS 6 (Água potável e saneamento: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos), meta 4 (Educação de qualidade: essencial a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável) e a meta 12 (Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis). Ao todo, são 17 objetivos que compõem os ODS atualmente.

O Drive-Thru da Reciclagem é realizado pelo FAC e a Du Bem cursos produtos e serviços sustentáveis.

Serviço

Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015

Data: 3 a 5 de novembro – das 9h às 19h

Para mais informações: WhatsApp (67) 99908-6937 / 2020-1361 ou pelas redes sociais do FAC @fac.pmc / @dubem_sustentavel

