Paraguai emite mandato de prisão contra terceiro suspeito de envolvimento em morte de estudante de medicina

O Ministério púbico do Paraguai emitiu, na tarde de ontem (2), um mandato de prisão contra o terceiro suspeito de estar envolvido no assassinato do estudante de medicina, Anderson Hugo Pereira Felix, de 29 anos. O pedido foi feito por José Luis Torres, procurador penal da unidade de Amambay.

O suspeito seria o dono do veículo no qual Anderson teria entrado antes de ser morto. Outras duas pessoas estão presas. As investigações chegaram nos suspeitos por meio de câmeras de segurança, que mostravam os indivíduos junto com a vítima. Eles estavam em uma casa noturna da cidade e, após saírem, ficaram algum tempo conversando próximo a um carro.

Momentos depois, o acadêmico foi encontrado morto por populares na região. Anderson era da Paraíba e cursava Medicina no Paraguai. O corpo do estudante foi encontrado em 16 de outubro em uma estrada vicinal do bairro Villa Guilhermina, em Pedro Juan Caballero. O rapaz teve a cabeça esmagada por uma pedra, encontrada ao lado do corpo.

Após prender os outros dois indivíduos que estavam com Anderson, a Polícia do Paraguai passou a procurar pelo dono do veículo.

