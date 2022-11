TCU pela primeira vez participará de transição de Governo

A novidade na transição de Governo prevista é a participação de um comitê de ministros para acompanhar a transição do governo com ministro do TCU (Tribunal de Contas da União). Ciro Nogueira e Geraldo Alckmin se reúnem hoje (3), para o início do processo de transição.

É a primeira vez que o TCU forma uma comissão para acompanhar o processo transitório. O presidente da Corte de Contas, Bruno Dantas, vai coordenar o comitê.

Segundo ele, nações civilizadas precisam de ritos civilizados em questões naturais da democracia, como a transição de governos. “A administração pública se rege por um princípio de continuidade da gestão pública”, destacou.

Assim, destacou que “não é possível que todas às vezes em que há alternância de poder haja uma paralisação da prestação de serviços públicos”. Além de Dantas, farão parte da comissão mais três ministros.

Esta participação do TCU se deu após o segundo turno quando o presidente Lula (PT), afirmou temer a forma desta transição.