Domingo tem avanço de massa de ar frio e queda de temperaturas em MS

No domingo (30/06) com o avanço da massa de ar frio devem ocorrer queda nas temperaturas, sendo observados os menores valores de temperaturas associadas a

esta frente fria.

A proximação e o avanço da frente fria irão favorecer aumento de nebulosidade e com probabilidade para chuvas nas regiões sudeste, sul, oeste e sudoeste do estado. Esta situação meteorológica ocorre devido a passagem da frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 5-10°C e máximas entre 15-18°C para as regiões sul, sudeste e sudoeste. Pontualmente podem ocorrer valoresabaixo de 5°C Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 11-14°C e máximas entre 15-19°C. Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas entre 10-16°C e máximas entre 24-27°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 10-12°C e máximas entre 16-18°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram