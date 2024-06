Universitário recebe PIX de R$ 100 mil por engano e devolve o valor

O estudante universitário Genésio Alves de Araújo Júnior, de 25 anos, foi surpreendido no final da tarde da última quarta-feira (26), em São Carlos (SP), quando recebeu uma notificação de Pix no valor de R$ 100 mil. O valor foi transferido “sem querer” e assim que o depósito caiu na conta, o banco o bloqueou por medida de segurança.

“Na hora minha conta já foi bloqueada, não consegui ver quem me enviou, nem estornar, só pensei ‘como vou explicar isso pra Receita?”. No dia seguinte, o homem que me enviou o PIX sem querer me mandou vários áudios e me ligou pedindo que eu devolvesse o valor. Ele me mostrou o comprovante. Eu acho que não fiz nada de mais, era o que eu iria fazer de qualquer forma”, contou Genésio, que faz engenharia elétrica na UFSCar.

Como o depósito foi feito no final da tarde, Júnior aguardou o banco abrir no dia seguinte para resolver a situação com o gerente. “Eu só não estornei na hora porque minha conta foi bloqueada e tive que esperar o banco abrir. Como nunca tinha movimentado uma quantia tão grande, o banco bloqueou por suspeita de fraude”, disse.

Estrangeiro desconhecido

Segundo Júnior, o homem era um estrangeiro e não falava muito bem a língua portuguesa. “Ele não explicou o motivo do erro, tentou falar em português e só me disse que tinha feito o PIX errado”, comentou.

O universitário contou que no final das contas saiu no “prejuízo” porque teve que gastar com carro de aplicativo para ir até o banco. “O único prejuízo que tive foi que paguei um Uber para ir até o banco, porque moro longe. Pedi para o homem me pagar R$ 20 da corrida, mas ele sumiu depois disso”, contou rindo.

A atitude nobre também virou alvo de brincadeiras dos amigos do estudante. “Eu contei para eles e riram bastante. Falaram que era a oportunidade para eu fugir para o Paraguai”, brincou.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo universitário.

Com informações do g1