Gilberto Gil anuncia aposentadoria dos palcos após série de shows em 2025

Gilberto Gil vai se aposentar dos palcos no ano que vem, confirmou sua assessoria de imprensa neste sábado (29). Aos 82 anos, o cantor e compositor deve encerrar sua rotina de shows depois de se apresentar pelo Brasil e, também, nos Estados Unidos e na Europa.

Sua despedida deve seguir os passos daquela anunciada por Milton Nascimento, outro medalhão da cultura brasileira que se aposentou dos palcos, mas continua trabalhando com música.

Em atividade há mais de seis décadas, Gilberto Gil é um dos maiores expoentes do tropicalismo. Como os pares Caetano Veloso e Chico Buarque, ganhou projeção nacional com os festivais de música exibidos na televisão nos anos 1960.

Em sua discografia composta por dezenas de álbuns, o baiano mistura ritmos tipicamente brasileiros a influências africanas e caribenhas, ao rock, à disco e ao funk. Entre os prêmios que já recebeu, estão estatuetas do Grammy e do Grammy Latino.

Gil foi ainda ministro da Cultura nos dois primeiros mandatos de Lula, entre 2003 e 2008, e há dois anos tomou posse da cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras.

Com informações da Folhapress

