Ministras visitam Pantanal e criticam ação humana em incêndios no bioma

Estado cogita pedir ajuda para Chile, Canáda e Portugal

Em meio aos incêndios que atingem a região de Corumbá, as ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet visitaram nesta sexta-feira (28) o município e sobrevoaram o Pantanal que está em chamas para poder mensurar o tamanho da tragédia.

Durante a coletiva de imprensa a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet reforçou que a ação criminosa que está acontecendo no Pantanal tem ação do homem e como faz parte do agronegócio tem propriedade no assunto. “Recursos não vão faltar vou atender o chamado e junto com o Governo do Estado vamos bater de frente. Precisamos descobrir quem são os verdadeiros responsáveis por uma das maiores tragédias já vista no Pantanal”, lamentou Tebet.

Acompanhada pela Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva e o governador Eduardo Riedel, elas chegaram em Corumbá por volta das 9h30 e sobrevoo de helicóptero a área afetada. Em seguida visitaram a base da Marinha e as instalações do PrevFogo, uma base estratégica do Ibama para o combate a incêndios.

Em seu discurso, Marina Silva parabenizou o trabalho dos brigadistas que estão atuando no Pantanal e ressaltou ainda que se for preciso vai solicitar ajuda do Chile, Canadá e Portugal onde o trabalho de combate as chamas são referências”, pontuou.

A Ministra também agradeceu fazendeiros que tem ajudado os brigadistas. E ressalta ainda que não vai deixar faltar recursos para combater as chamas e recuperar o Pantanal. Mesmo assim, não deixou de enfatizar a responsabilidade das propriedades privadas na propagação dos incêndios.

“Mão humana pode fazer muita coisa boa como estamos fazendo aqui, mas pode fazer também muitas coisas ruins, que é queimar um bioma único, como é o caso do Pantanal. 85% dos incêndios estão se dando em propriedades privadas”, comentou.

Durante o encontro com as ministras em Corumbá, o governador Eduardo Riedel, que também é biólogo, destacou o apoio do governo federal no combate às queimadas no bioma pantaneiro.

“Governo federal se comprometeu desde começo ajudar nessa tragédia. A operação de combate as chamas já começou a ter resultados. Vamos focar no trabalho que está sendo realizado de momento que em breve teremos boas notícias”, ressaltou.

