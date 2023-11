Renato Augusto já admite ouvir propostas antes de definição no Corinthians

Renato Augusto prioriza a permanência no Corinthians, mas não vai deixar de ouvir outros clubes interessados. Seu contrato termina no dia 31 de dezembro. O jogador ainda não foi procurado pelo Corinthians para renovar. A eleição é o principal motivo.

O presidente Duilio Monteiro Alves não será candidato à reeleição no dia 25 de novembro. Duilio apoia André Negão, da situação. O nome da oposição é Augusto Melo.

Duilio deixou a definição sobre renovações de contrato para o próximo presidente. E o estafe do Renato não está disposto a negociar com candidatos enquanto não houver um eleito.

A expectativa é que o cenário se clareie a partir do dia 25, mas o meia de 35 anos não deixará de ouvir outros interessados.

Sem contrato curto

Renato Augusto prioriza a permanência do Corinthians na Série A, mas já sabe o que quer para renovar: patamar salarial semelhante e ao menos dois anos de contrato.

O meia não quer assinar um vínculo curto. O cenário ideal para ele e seus representantes é o Corinthians oferecer acordo de duas temporadas, até pela possibilidade de aposentadoria no clube do Parque São Jorge.

Enquanto existe esse impasse no Corinthians, Renato recebeu sondagens da Série A e exterior, mas nada oficial. Em caso de proposta, ele está disposto a ouvir o projeto.

O atleta sabe que não tem a mesma performance física, porém, também tem ciência de características raras no futebol brasileiro. O técnico Mano Menezes é entusiasta da permanência no Corinthians, mas a renovação não depende dele. Acesse também: Sem liberação de torcedores, jogos no estádio Jacques da Luz segue de portões fechados

Com informações da Folhapress, por LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

