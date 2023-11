Maratona de Natal do FAC percorre as sete regiões com oficinas de panetone e bolo natalino

A oficina será ministrada durante todo o mês de novembro

Com a proximidade do fim de ano, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) lançou na quarta-feira (1º de novembro), às 15h30, no refeitório do Instituto Mirim, o Projeto “Maratona de Natal”. Com oficinas de panetone e bolo natalino, o objetivo da atividade é mostrar como é possível fazer bolos lindos e deliciosos gastando pouco.

A oficina será ministrada durante todo o mês de novembro, nas sete regiões de Campo Grande, com intenção de capacitar 600 pessoas ao longo do mês.

Para a aula inaugural participam 30 pessoas do Cras – “Henedina Hugo Rodrigues”, Vida Nova e 30 integrantes da Associação de Amparo às Famílias dos Bairros Santo Eugênio, Ametista e Tropical. Ministrado pela Chef Eva Galvão Santos, a oficina terá duração de cerca de duas horas e meia.

“O principal objetivo dessa oficina é a geração de renda e incluir as pessoas no mercado de trabalho. Muitas mães precisam cuidar dos filhos e não podem sair para trabalhar. Com a oficina, essas mulheres podem trabalhar de casa. Elas irão aprender a fazer um delicioso chocotone, panetone, bolotone e um bolo red velvet. Para quem já trabalha com a culinária esta é uma oportunidade de aprender novas técnicas”, destaca a professora.

As aulas são gratuitas. Ao final, todos os participantes irão receber a apostila com as receitas e o certificado de participação. “Nosso objetivo é oferecer oportunidades para todos. Pensamos nas oficinas de panetone e bolos natalinos porque é algo fácil e prático de se fazer, além de serem muito gostosos. As alunas podem fazer para consumo próprio e para vender. Essa é a oportunidade de ganhar um dinheirinho extra no final do ano”, destaca a coordenadora do FAC, Adir Diniz.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do FAC, 2020.1361 e também nas redes sociais @fac.pmcg.

Só neste ano, o FAC já ofereceu três oficinas de gastronomia, sendo de ovos de páscoa, tartellete e quiche e a edição especial de Dia das Mães, além de quatro cursos de artesanato, sendo de decoração com coelhos, pano de prato, confecção de nécessaire, artesanato sustentável e peso de porta, capacitando mais de 1.500 pessoas.