Dia de Finados: velas apresentam mais de 100% de variação nos preços

Para orientar a população para as compras de Dia dos Finados, o Procon de Mato Grosso do Sul realizou pesquisa de campo para verificar os preços de produtos mais tradicionais durante o feriado, como flores e produtos religiosos.

A pesquisa foi realizada em seis estabelecimentos especializados em Campo Grande, durante os dias 18 a 24 de outubro. Entre os itens pesquisados, o destaque são as velas palito e de sete dias. A vela palito número 5, com oito unidades, apresentou a maior variação, de 115,46%)nos preços, sendo encontrada na Loja da Sagrada Família (rua Paraíba 1 758- Vila Gomes) por R$ 17,00 e no Supermercado Pires (avenida Júlio de Castilhos 2100- bairro Santo Amaro) por R$ 7,89.

Já a vela palito nº 17×17 kg e a vela palito 21x 19 kg tiveram variação de 0,03%. O maior valor encontrado foi de R$ 35,00 na Luz Divina (Travessa José Bacha 68 – centro), e o menor, de R$ 34,99, na Casa Bom Gosto (rua 7 de Setembro, 144, também no centro).

Flores

Já em relação às flores, a kalanchoe (vaso pequeno) – teve variação de 500%. O produto está à venda por R$ 30,00 na floricultura Pequena Flor (rua Padre João Crippa 1896 – Monte Castelo), e o menor valor encontrado, de R$ 5,00, na Holanda distribuidora de flores e plantas (avenida Ceará 2 203 – Jardim dos Estados)

As Rosas Brancas (dúzia) apresentaram variação de 30%. O maior valor, de R$ 130,00 está na Floricultura Kishoron Garden (rua Pedro Celestino 3 678 – Monte Castelo), e o menor valor encontrado, foi de R$ 100,00 na Floricultura Nicareta (avenida Mato Grosso 1 254 – centro). Já as flores brancas (unidade) não tiveram variação.

Veja aqui a pesquisa completa para flores e velas.

Leia também: Preços de produtos para o Dia de Finados tem variação de 617%

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.