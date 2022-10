Ataques e propostas levam Riedel a evidência durante debate

No último debate antes da eleição do próximo domingo realizado na noite desta quinta-feira (27), o primeiro bloco começou com o candidato do PRTB, Capitão Contar pedindo respeito ao adversário e trazendo alguns ataques e fakes news. O clima começou quente com acusações e ataques, mas no segundo bloco propostas foram apresentadas.

O candidato Eduardo Riedel (PSDB), muito centrado, mas visivelmente nervoso soube contornar os ataques e se fixou nos atuais programas e obras previstas pelo atual Governo. “Quero falar de investimento, porque o Estado foi o que mais cresceu. Cuidamos da saúde e vimos crescer. O nosso plano é dê ampliar investimentos e prevemos rotas rodoviárias, avançar nas estradas da 244 entre outros importantes projetos rodoviários. O Pantanal continuará estruturado, a rota Oeste de Corumbá com Porto Murtinho que será um plano importante para escoar as produções. Empresas vieram para cá por causa de todo um investimento estruturado.”, relatou Riedel, o candidato que pretende dar andamento e inovar em projetos ao longo prazo.

No segundo bloco o Contar falou sobre projetos que pretende desenvolver e questionado sobre a importância do Carbono 0 ele se posicionou. “O MS tem acesso a fundos a créditos e financiamentos e programas que já existem como o ilumina MS no Pantanal e abrir o mercado dos grãos e carne com o mais moderno do mundo. E pretendo manter. Acredito em programas de logística reversa reaproveitar os materiais e recursos como água e programas que melhorem aceitação deste grande tema carbono 0 e participar de fóruns internacionais”, defendeu, Contar.

Contar também falou da criação da Casa da Mulher Campo-grandense e na importância de programas que deem segurança as mulheres que sofrem violência. Exemplificou com programas de Habitação com prioridade para mulheres que sofrem.

Sobre aumentar o efetivo policial do Estado foi um ponto que ambos afirmaram que irão trabalhar e investir. “Melhorar o efetivo da polícia, porque não foi corrigido o défice do efetivo mesmo tendo sido chamado mais de 1000 policiais penais. No meu governo quero garantir que buscarei este efetivo necessário para a segurança”, explicou Contar.

Riedel com propriedade falou do programa de iluminação pública e garantiu que logo no início de 2023, se for eleito mandará o projeto para a assembleia para que o programa se estenda por mais meses. “Ampliação da conta de energia para 152 mil famílias que consomem de até 220kw e irá até fevereiro 2023 e terei como uma das primeiras iniciativas para estender e repor por mais 14 meses.” defendeu Ridel.

Eduardo Riedel, foi mais seguro e apostou nos programas que pretende implementar e Contar falou sobre ter uma equipe competente e especializada para cada tema e que não permitirá nenhum tipo de corrupção.

Todos fizeram as considerações finais e pediram voto para o próximo domingo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.