Rodrigo Caio e Filipe Luís definem futuro e vão se despedir do Flamengo

O zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Filipe Luis estão perto do adeus ao Flamengo. Os dois têm contrato até o fim de 2023, e os vínculos não serão renovados. O Fla já havia tomado essa decisão há alguns meses, diferente de outros casos.

Filipe Luís, que tem 38 anos, decidiu pela aposentadoria. A tendência é que ele ocupe um cargo no clube rubro-negro, mas ainda não há definição.

Rodrigo Caio vai vestir a camisa de outro clube a partir do ano que vem. Ele conviveu com lesões nos últimos meses e, em 2023, esteve em campo em 12 oportunidades, somando 643 minutos.

Os jogadores serão homenageados no duelo com o Cuiabá, no domingo (3), o último do clube rubro-negro no Maracanã na atual temporada. Imagens deles vão estar no ingresso do jogo e no copo oficial que será comercializado no estádio.

Rodrigo Caio e Filipe Luís chegaram ao Flamengo em 2019 e integraram uma geração vitoriosa. Na Gávea, fizeram parte dos títulos na Libertadores de 2019 e 2022, Brasileiro de 2019 e 2020, Copa do Brasil de 2022, Supercopa do Brasil de 2020 e 2021, e Recopa Sul-Americana de 2020. Acesse também: O que Tite e Felipão falaram sobre abraço que quebrou climão de 13 anos

Com informações da Folhapress, por Luiza Sá